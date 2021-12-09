Телеведуча Оля Фреймут показала, як правильно потрібно задувати торт зі свічками на торжестві, розповівши про нові правила етикету.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є успішною телеведучою і зіркою "Нового каналу". Нещодавно зірка вийшла заміж за генпродюсера каналу Володимира Локотко. Зараз також артистка активно веде сторінку в Instagram, де розповідає українцям про етикет.

На новому відео Оля вирішила розповісти, як потрібно правильно задувати свічки.

"Як правильно задувати свічки на торті. Ось так? (задула просто свічки, - прим. ред). Не, не, не. Краще ніяк. Через пандемії задувати свічки не рекомендується. Ну хіба що це вас персональний торт або ви дитина", - сказала Оля.

"Через пандемію - нові правила етикету", - написала Оля під фото.

"Ви дотримуєтеся нового правила не задувати свічки?",- запитала Оля під другим сторіс, яке опублікувала у себе в Instagram.

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