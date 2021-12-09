Відомий український виконавець Сергій Бабкін поділився яскравим фото з дружиною Сніжаною і розповіла про нагороду, яку отримав за свою пісню.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін, який був тренером в "Лізі сміху", поділився в Instagram яскравими фото і радісною новиною. Виявилося, що пісня артиста "Вона знає" отримала престижну нагороду "Пісня року", і відповідну статуетку.

На новій фотографії Щасливий Сергій зображений обійнявшись з коханою дружиною Сніжаною в закуліссі премії "Пісня року", він тримає в руках статуетку. Перед камерою музикант з'явився в яскравому червоному костюмі з чорним капелюхом на голові. А його дружина Сніжана позує в темному вбранні, а увагу привертають блакитні пасма в її волоссі.

У підписі до публікації Бабкін написав: "Вона знає" – найкраща пісня року за версією "Музичної платформи". Як не дивно, і за моєю версією. Це пісня мого 2021 року. До її появи було багато композицій, але саме вона огорнула собою, немов теплою ковдрою з любові і надії, і завершила цей цикл. Дуже дякую! Дивіться вже скоро в ефірі".

Нагадаємо, Бабкін похвалився дружиною, перемазаної одними блискітками: "Кожна жінка буде в захваті".

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