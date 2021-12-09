Зірка телеканалу "1+1", відома ведуча Лідія Таран розповіла, чому зрадіє мама, завороживши своїм особливо яскравим виглядом на нових фото.

Популярна телеведуча вирішила порадувати маму, про що повідомила в своєму Instagram, пише Politeka.net. Лідія Таран позувала в красивій яскравій хутряній шапці, і не приховувала свою посмішку.

"Мама точно буде задоволена 😜 поскаржилася нашим стилістам, що дуже мерзну на новорічних ефірах, видали обновку, брати? ☺ ️", - написала телеведуча.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Сніжинка ❤ ️ ❤ ️ Сніжинка ❤️ ❤️", " Вагончик рушить,

Вагончик рушить, перон залишиться", "проси дві😂", " звичайно, дуже хороша шапка і Ліда в шапці теж 🔥. ❤ ️ ", "Супер і колір вам дуже личить😍", " немов вигадана для Вас, розкішна ❤️", "Ні, ні, не треба", " дуже красива! Треба брати!🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, всім давно відомий жарт про мам, які змушують носити шапки своїх дітей.

Примітно, що образи для телеведучих новин на каналі "1+1" підбирається стилістами. Лідія Таран визнає, що діловий стиль в стилі ретро їй дуже личить, проте іноді до костюмів і суконь можуть додаватися сучасні штрихи з яскравими кольоровими вставками.

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