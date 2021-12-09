Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська, яка була головною суддею вокального проекту "Співають всі", вразила ефектним образом на церемонії нагородження.
Як пише Politeka.net, Могилевська стала одним з тріумфаторів «Музичної платформи», завоювавши престижну нагороду. На червоній доріжці зірка з'явилася в сукні з глибоким розрізом, яку доповнила червоним піджаком. Артистка не змогла стримати емоцій радості, звернувшись до шанувальників.
"Краща пісня року "До Дна". Дякую, @kanalukraina за нагороду! Спасибі вам, мої слухачі і шанувальники! Обіцяю в наступному році вас порадувати новими хітами і несподіваними дуетами!",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Вигнаний з "Мастер Шеф" Макс розповів про пережите на проекті та інших учасників: "За кадром..."
"Ну давайте вже весілля": Мартиновська потрясла своїми одкровеннями про стосунки з Ярославським
Знаменитий актор пішов з життя, отримавши травму: "Вдарився головою об підлогу"
Біда в Ілони Гвоздьової, зірка "Танців з зірками" молить про допомогу: "Терміново"
"Виглядайте просто вогонь", "А побувати на "музичній платформі" і почути Наталію наживо!!! Це було супер!", "Краща", "Вітаю. Ви найкраща", «Наташа красуня, всі Наташі такі», "Наталка, ваші пісні фантастичні, щодня переслуховую", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Могилевська засвітилася з загадковим чоловіком: "це сталося!".
Ще Politeka писала, що Могилевська розповіла, який знак уваги надав їй Дантес: "До зустрічі...".
Також Politeka повідомляла, що Могилевська вибила сльозу у стриманого Олега Винника:"ніхто ніколи...".