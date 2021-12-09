Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська, яка була головною суддею вокального проекту "Співають всі", вразила ефектним образом на церемонії нагородження.

Як пише Politeka.net, Могилевська стала одним з тріумфаторів «Музичної платформи», завоювавши престижну нагороду. На червоній доріжці зірка з'явилася в сукні з глибоким розрізом, яку доповнила червоним піджаком. Артистка не змогла стримати емоцій радості, звернувшись до шанувальників.

"Краща пісня року "До Дна". Дякую, @kanalukraina за нагороду! Спасибі вам, мої слухачі і шанувальники! Обіцяю в наступному році вас порадувати новими хітами і несподіваними дуетами!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Виглядайте просто вогонь", "А побувати на "музичній платформі" і почути Наталію наживо!!! Це було супер!", "Краща", "Вітаю. Ви найкраща", «Наташа красуня, всі Наташі такі», "Наталка, ваші пісні фантастичні, щодня переслуховую", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевська засвітилася з загадковим чоловіком: "це сталося!".

Ще Politeka писала, що Могилевська розповіла, який знак уваги надав їй Дантес: "До зустрічі...".

Також Politeka повідомляла, що Могилевська вибила сльозу у стриманого Олега Винника:"ніхто ніколи...".