Російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка легендарної Алли Пугачової, розміняла шостий десяток, але все одно продовжує кар'єру і регулярно дає концерти.

Орбакайте опублікувала свіже фото з виступу в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Артистка, яку роки, схоже, не беруть, з'явилася на сцені в сріблястому міні-комбінезоні і стильних чобітках-ботфотах, хвалячись стрункими ногами й тонкою талією.

"Show must go on!"⚡️#kristinaorbakaite #крістінаорбакайте 📸 vvsokolov", - підписаний кадр.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі "вкололи" артистку за її напівголий вигляд, і таких же танцівниць.

"У Христини фігура краще, ніж у танцівниць! Красуня! Так тримати!😍👏🔥"

"👏Як завжди шикарна і граціозна"

"На задньому плані двоє танцівниць взагалі ніби повз проходили... повні, неартистичні... Христина звичайно красуня 👌 💃витончена й артистична"

"👏захоплююся!!!"

"Може досить на сцену виходити в трусах!? Повна розпуста для молоді"

"Все добре, але навіщо дівчата роздягнені?"

Останнім часом Орбакайте віддає перевагу яскравим, блискучим нарядам. Нещодавно вона з'явилася на одному з гламурних заходів в Москві в сріблястому платті в підлогу, під яке не одягла нижньої білизни. Образ доповнив металевий поясок, кольє з сережками і годинник з прозорим ремінцем.

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