Российская певица Кристина Орбакайте, дочь легендарной Аллы Пугачевой, разменяла шестой десяток, но все равно продолжает карьеру и регулярно дает концерты.

Орбакайте опубликовала свежее фото с выступления в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Артистка, которую годы, похоже, не берут, появилась на сцене в серебристом мини-комбинезоне и стильных сапожках-ботфотах, хвастнув стройными ногами и тонкой талией.

"Show must go on!" ⚡️#kristinaorbakaite #кристинаорбакайте 📸 vvsokolov", - подписан кадр.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые "укололи" артистку за ее полуголый вид, и таких же танцовщиц.

"У Кристины фигура лучше, чем у танцовщиц! Красотка! Так держать!😍👏🔥"

"👏Как всегда шикарная и грациозная"

"На заднем плане двое танцовщиц вообще как будто мимо проходили... полные, неартистичные... Кристина конечно красотка 👌💃изящная и артистичная"

"👏восторгаюсь!!!"

"Может хватит на сцену выходить в трусах!? Полный разврат для молодежи"

"Все хорошо, но зачем девчонки раздеты?"

В последнее время Орбакайте отдает предпочтение ярким, сверкающим нарядам. Недавно она появилась на одном из гламурных мероприятий в Москве в серебристом платье в пол, под которое не надела нижнего белья. Образ дополнил металлический поясок, колье с серьгами и часы с прозрачным ремешком.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте рядом с известным актером очаровала видом: «Ну, прямо девчонка 20-ти лет»

А еще Politeka писала, что Орбакайте в эффектном мини поразила снимком с единственной внучкой Пугачевой: «С возрастом все больше…»

Также Politeka сообщала, что Кристина Орбакайте призналась, что впервые в жизни попросила у нее 9-летняя дочь: "Клавочка..."