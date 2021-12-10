Российская певица Кристина Орбакайте, дочь легендарной Аллы Пугачевой, разменяла шестой десяток, но все равно продолжает карьеру и регулярно дает концерты.
Орбакайте опубликовала свежее фото с выступления в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Артистка, которую годы, похоже, не берут, появилась на сцене в серебристом мини-комбинезоне и стильных сапожках-ботфотах, хвастнув стройными ногами и тонкой талией.
"Show must go on!" ⚡️#kristinaorbakaite #кристинаорбакайте 📸 vvsokolov", - подписан кадр.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые "укололи" артистку за ее полуголый вид, и таких же танцовщиц.
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"У Кристины фигура лучше, чем у танцовщиц! Красотка! Так держать!😍👏🔥"
"👏Как всегда шикарная и грациозная"
"На заднем плане двое танцовщиц вообще как будто мимо проходили... полные, неартистичные... Кристина конечно красотка 👌💃изящная и артистичная"
"👏восторгаюсь!!!"
"Может хватит на сцену выходить в трусах!? Полный разврат для молодежи"
"Все хорошо, но зачем девчонки раздеты?"
В последнее время Орбакайте отдает предпочтение ярким, сверкающим нарядам. Недавно она появилась на одном из гламурных мероприятий в Москве в серебристом платье в пол, под которое не надела нижнего белья. Образ дополнил металлический поясок, колье с серьгами и часы с прозрачным ремешком.
Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте рядом с известным актером очаровала видом: «Ну, прямо девчонка 20-ти лет»
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