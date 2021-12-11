Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно виступала на концерті в прозорій сукні, чесно показала обличчя без фільтрів.
Дженніфер Лопес може показати себе без фільтрів в тих випадках, коли бажає прорекламувати свою косметику і показати, що як і раніше виглядає дуже добре. Для своїх 52 років вона також має чудову фігуру.
Цього разу вона показала в Instagram, що не має зморшок і вад навіть поблизу без фільтрів. Сама Лопес запевняє, нічого неможливого немає-правильне харчування, сон, тренування і правильна Уходовая косметика допомагають їй завжди бути у формі.
"Фільтр не потрібен, коли у вас є це JLoBeauty. AnastasiaSoare бачила все це, але шкіра JLo має цей WOW-фактор 👀 ми дійсно назвали нашу сироватку jlo GLOW, врешті-решт вона теж сяє ... 😉 » - сказано в підписі.
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Шанувальники були вражені:
"Красиво😍; так чудово люблю тебе, дитинко 😘❤; Люблю тебе, королева❤; чудово ; така красива❤️; вона світиться✨; так чудово😍; Люблю тебе ❤; гарний вигляд; подивися на її посмішку! ♥ ️ ♥ ️ ; Люблю тебе!!!; Стережіться, дівчатка вона точно як відьма; вона така милашка 😍; така чудова 😍; вона дуууже красива! 😍 😍 ✨ ; Дві королеви! 👑👑 Любите обидва ваших продукту! 😍».
Після зйомок у романтичній комедії Лопес повернулася додому і поспішила влаштувати з Беном Аффлеком серію побачень в ресторанах, на прогулянці і навіть на спортивному матчі. Цього разу Лопес помітили з Беном на трибунах, пара не приховувала свої почуття.
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