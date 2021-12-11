Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно выступала на концерте в прозрачном платье, честно показала лицо без фильтров.
Дженнифер Лопес может показать себя без фильтров в тех случаях, когда желает прорекламировать свою косметику и показать, что по-прежнему выглядит очень хорошо. Для своих 52 лет она также имеет превосходную фигуру.
В этот раз она показала в Инстаграм, что не имеет морщин и изъянов даже вблизи без фильтров. Сама Лопес уверяет, ничего невозможного нет – правильное питание, сон, тренировки и правильная уходовая косметика помогают ей всегда быть в форме.
«Фильтр не нужен, когда у вас есть это JLoBeauty. AnastasiaSoare видела все это, но кожа JLo имеет этот WOW-фактор 👀 Мы действительно назвали нашу сыворотку JLO GLOW, в конце концов она тоже сияет ... 😉» - сказано в подписи.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Тяжелая болезнь забрала жизнь актрисы из сериала "Зачарованные": "Покойся с миром"
Огневич и Задворный рассказали правду о своих отношениях после "Холостячки": "Жаль, что Злата на это все подписалась"
Изгнанный из "Мастер Шеф" Макс рассказал о пережитом на проекте и других участниках: "За кадром..."
Беда у Илоны Гвоздевой, звезда "Танців з зірками" молит о помощи: "Срочно"
Поклонники были впечатлены:
«Красиво😍; Так великолепно люблю тебя, детка 😘❤; Люблю тебя, королева❤; Великолепно ; Такая красивая❤️; Она светится✨; Так великолепно😍; Люблю тебя ❤; Красивый вид; Посмотри на ее улыбку! ♥ ️ ♥ ️; Люблю тебя!!!; Берегитесь, девочки она точно как ведьма; она такая милашка 😍; Такая великолепная 😍; Она ооочень красивая! 😍😍✨; Две королевы! 👑👑 Любите оба ваших продукта! 😍».
После съемок в романтичной комедии Лопес вернулась домой и поспешила устроить с Беном Аффлеком серию свиданий в ресторанах, на прогулке и даже на спортивном матче. В этот раз Лопес заметили с Беном на трибунах, пара не скрывала свои чувства.
Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью
Как сообщала Politeka, Лопес открыто пококетничала с Аффлеком на людях после долгой разлуки
Также Politeka писала, что 52-летняя Лопес в шелковом халатике пошалила на улице, показав идеальный отдых