Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно выступала на концерте в прозрачном платье, честно показала лицо без фильтров.

Дженнифер Лопес может показать себя без фильтров в тех случаях, когда желает прорекламировать свою косметику и показать, что по-прежнему выглядит очень хорошо. Для своих 52 лет она также имеет превосходную фигуру.

В этот раз она показала в Инстаграм, что не имеет морщин и изъянов даже вблизи без фильтров. Сама Лопес уверяет, ничего невозможного нет – правильное питание, сон, тренировки и правильная уходовая косметика помогают ей всегда быть в форме.

«Фильтр не нужен, когда у вас есть это JLoBeauty. AnastasiaSoare видела все это, но кожа JLo имеет этот WOW-фактор 👀 Мы действительно назвали нашу сыворотку JLO GLOW, в конце концов она тоже сияет ... 😉» - сказано в подписи.

Поклонники были впечатлены:

«Красиво😍; Так великолепно люблю тебя, детка 😘❤; Люблю тебя, королева❤; Великолепно ; Такая красивая❤️; Она светится✨; Так великолепно😍; Люблю тебя ❤; Красивый вид; Посмотри на ее улыбку! ♥ ️ ♥ ️; Люблю тебя!!!; Берегитесь, девочки она точно как ведьма; она такая милашка 😍; Такая великолепная 😍; Она ооочень красивая! 😍😍✨; Две королевы! 👑👑 Любите оба ваших продукта! 😍».

После съемок в романтичной комедии Лопес вернулась домой и поспешила устроить с Беном Аффлеком серию свиданий в ресторанах, на прогулке и даже на спортивном матче. В этот раз Лопес заметили с Беном на трибунах, пара не скрывала свои чувства.

Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью

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