Фіналіста першого сезону проєкту "Холостячка" і відомого бізнесмена Олексія Тригубенко бачать головним героєм нового сезону шоу "Холостяк".

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проєкт "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, проте "Холостячка" вибрала іншого.

Так, цього разу на сторінці телеканалу "СТБ" в Instagram поділилися новим фото. Як відомо, нещодавно відбувся останній випуск проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич. На ньому зібралися учасники 2-го і 1-го сезону для того, щоб обговорити, що ж зараз з ними сталося. На телешоу прийшов фаворит багатьох українок з першого сезону - Олексій Тригубенко.

"Олексій Тригубенко у студії: Льоша працює над собою і не женеться за відносинами. Раді його бачити?", — запитали на акаунті.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під фото: "Він класний", "Через два роки знайде свою дівчину і будуть довгі щасливі відносини", "Льоша ти був кращим на проєкті. Бажаю тобі щастя", "Може побачимо Льошу в якості головного Холостяка-13, хто за?".

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