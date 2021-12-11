Финалиста первого сезона проекта "Холостячка" и известного бизнесмена Алексея Тригубенко видят главным героем нового сезона шоу "Холостяк".

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того, чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, однако "Холостячка" выбрала другого.

Так, на этот раз на странице телеканала "СТБ" в Инстаграм поделились новым фото. Как известно, недавно состоялся последний выпуск проекта "Холостячка" со Златой Огневич. На нем собрались участники 2-го и 1-го сезона для того, чтобы обсудить, что же сейчас с ними произошло. На телешоу пришел фаворит многих украинок из первого сезона - Алексей Тригубенко.

"Алексей Тригубенко в студии: Лёша работает над собой и не гонится за отношениями. Рады его видеть?", — спросили на аккаунте.

Поклонники шоу оставили множество комментариев под фото: "Он классный", "Через два года найдет свою девушку и будут долгие счастливые отношения", "Леша ты был лучшим на проекте. Желаю тебе счастья", "Может увидим Лешу в качестве главного Холостяка-13, кто за?".

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