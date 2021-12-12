Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка активно гастролює в Росії, вразила дивними розвагами в гримерці перед концертом.

Як передає Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилося відео, де вона пустувала з дівчатами зі свого балету. MARUV була одягнена в коротку сукню з латексу і косинку. Вона задирала сукню, а дівчата вистрибували у неї між ніг. Після цього всі разом вони підкорили запальними танцями.

"Підпис придумайте самі", - звернулася співачка до своїх шанувальників.

У коментарях їй залишили багато кумедних відгуків.

"Народження марувят", «як завжди шикарні дівчата», «матрьошки 21 століття», «Мати героїня)», «збій в матриці», «які розкішні дівчатка», «всі як на підбір», "вбрання просто космос", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що MARUV є вельми епатажною артисткою. Вона відома своїми екстравагантними нарядами і витівками на сцені. Дівчину регулярно критикують в мережі за зовнішній вигляд.

Нагадаємо, що Maruv в латексі засвітилася з загадковим чоловіком:"боліло все тіло".

Як повідомляла Politeka, що MARUV блиснула фігуркою в панчохах і корсеті: "Люди повинні...".

Також Politeka писала, що MARUV розповіла про свою справжню професію:"Магія цифер".