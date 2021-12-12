Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно гастролирует в России, впечатлила странными развлечениями в гримерке перед концертом.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилось видео, где она шалила с девушками из своего балета. MARUV была одета в короткое платье из латекса и косынку. Она задирала платье, а девушки выпрыгивали у нее между ног. После этого все вместе они покорили зажигательными танцами.

«Подпись придумайте сами», - обратилась певица к своим поклонникам.

В комментариях ей оставили много забавных отзывов.

«Рождение марувят», «как всегда шикарные девчули», «Матрешки 21 века», «Мать героиня)», «Сбой в матрице», «Какие роскошные девочки», «Все как на подбор», «Наряды просто космос», - пишут пользователи сети.

Отметим, что MARUV является весьма эпатажной артисткой. Она известна своими экстравагантными нарядами и выходками на сцене. Девушку регулярно критикуют в сети за внешний вид.

Напомним, что Maruv в латексе засветилась с загадочным мужчиной: «Болело все тело".

Как сообщала Politeka, что MARUV сверкнула фигуркой в чулках и корсете: "Люди должны...".

Также Politeka писала, что MARUV рассказала о своей настоящей профессии: "Магия цифер".