Співачка MARUV (Анна Корсун) показала провокаційний образ і заговорила про цензуру в соціальних мережах, поділившись думками в Instagram.

Як пише Politeka.net, епатажна співачка MARUV любить виділятися і провокувати публіку, завдяки чому стала досить популярною. Анна активно веде і соціальні мережі, зокрема, Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

Цього разу Корсун здалася в панчохах і червоному корсеті. Зірка сиділа на спинці дивана, позуючи для фото.

"Сиджу, дивлюся на ялинку і філософські думки мене розпирають

Інтернет і соц.мережі дали нам свободу слова і одночасно її ж забрали. Як думаєте, де повинна бути та грань між свободою слова, самовираженням, вибором, повагою чужої точки зору, чужих кордонів і суспільними нормами, безпекою, цензурою і контролем.

Особисто я сумую за старими часами, коли в інтернеті можна було відкрито висловлювати свою думку з будь-яких питань і не переживати, що твій пост або аккаунт знесуть. Посилати*****, коли люди грублять тобі, зокрема, на твоїй же сторінці, ділитися яким хочеш контентом. Це було, як ковток свіжого повітря, особливо в порівнянні з задушливим телеком. Але з іншого боку, було не прикольно в» рекомендованих " натикатися на відверту порнуху або сцени насильства, а чого тільки варті групи, де люди ділилися способами домагань до жінок або насильства над тваринами-це ж ****** повний!",- написала Анна.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої людини", "Люди повинні робити, показувати, говорити і писати все, що хочуть, але тільки, щоб це нікому і нічому не завдавало шкоди", "свідома свобода,але для цього потрібна внутрішня зрілість і самоконтроль і розуміння, що в світ ти прийшов для творення".

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