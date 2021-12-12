52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка кілька тижнів тому повернулася зі зйомок фільму, довела шанувальникам, що здатна виглядати спокусливо навіть у спортивних обрзах.

Дженніфер Лопес довгий час була зайнята на зйомках комедії, де знімалася зі співаком Малумою. Після цього на свята Лопес приїхала додому і навіть влаштувала серію побачень з Беном Аффлеком.

Незважаючи на завантажений і насичений графік, Лопес встигає також займатися в залі, ходить на тренування з танців (вона захоплюється спортивними та латиноамериканськими видами танців), і відпочиває з дітьми.

Причому це все Дженніфер показує рідко, щоб мати якийсь особистий простір без обговорень. Навіть без фільтрів або на публіці перед камерами її підозрюють у захопленні уколами краси. Оскільки Лопес навіть на прогулянці в спортивному топі і лосинах виглядає молодше звичайного, 52-річної знаменитості часто пишуть про її вигляд.

Нещодавно Лопес взяла участь у новій фотосесії, заради якої приміряла напівпрозоре вбрання з вишивкою та прозорими вставками. Також виконавиця вибрала вечірній варіант макіяжу.

Причому акцент в образі Лопес вибрала незмінний - на своїх формах, які ледь приховувало плаття нюдового відтінку. Це й не дивно, адже Дженніфер намагається показувати, що багато працює над собою і її фігура – лише результат старанних тренувань.

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