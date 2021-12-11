Відома українська тенісистка, олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна, яка більшу частину часу живе за межами України, вразила атмосферним кадром.
Як передає Politeka.net, в Instagram Світоліна опублікувала фото, вразивши виглядом. Вона підстрибнула і зависла в повітрі над величезним містом. Виглядала спортсменка неймовірно щасливою. Під її ногами виднілася скляна підлога, що надавало знімку особливого екстриму.
«У мене святковий настрій. Хочу поділитися з вами, друзі», - підписала фото зірка спорту.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Вільний політ", "Толстовка така чудова і добре спроектована. Вітаю з цією чудовою колекцією", "Ти просто запальничка", «виглядаєш супер», "яке атмосферне фото", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, 27-річна Еліна Світоліна родом з Одеси. Вже довгий час вона є однією з найтитулованіших спортсменок України. У 2020 році спортсменка завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх.
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