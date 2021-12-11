Відома українська тенісистка, олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна, яка більшу частину часу живе за межами України, вразила атмосферним кадром.

Як передає Politeka.net, в Instagram Світоліна опублікувала фото, вразивши виглядом. Вона підстрибнула і зависла в повітрі над величезним містом. Виглядала спортсменка неймовірно щасливою. Під її ногами виднілася скляна підлога, що надавало знімку особливого екстриму.

«У мене святковий настрій. Хочу поділитися з вами, друзі», - підписала фото зірка спорту.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вільний політ", "Толстовка така чудова і добре спроектована. Вітаю з цією чудовою колекцією", "Ти просто запальничка", «виглядаєш супер», "яке атмосферне фото", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 27-річна Еліна Світоліна родом з Одеси. Вже довгий час вона є однією з найтитулованіших спортсменок України. У 2020 році спортсменка завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що Світоліна в шовковому халатику зачарувала яскравим перевтіленням: "Запальничка".

Як повідомляла Politeka, Еліна Світоліна підкорила ефектним виглядом: "Вас не впізнати".

Також Politeka писала, що Еліну Світоліну розкритикували після зустрічі з Лесею Нікітюк: «дивно, що ви...».