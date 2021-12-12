Українців попередили про потужні магнітні бурі, які затягнуться на кілька днів - метеочутливим людям потрібно бути готовим до таких змін.

Причиною магнітних бур є висока сонячна активність. Спалахи на сонці викликають викид в космос велику кількість електронів і протонів, які відбиваються на стані здоров'я деяких людей.

Експерти Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН дали прогноз магнітних бур на грудень. Перед Днем Святого Миколая і перед самим Новим роком буде два затяжних часу підвищеної з піком червоного рівня небезпеки (5 балів з 10):

17 грудня - 5 балів;

18 грудня - 4 балу;

27 грудня - 5 балів;

28 грудня - 5 балів;

29 грудня - 4 бали.

Зазначимо, магнітні бурі провокують головні болі, запаморочення і проблеми з тиском. Небезпечні вони і для людей, які страждають від серцево-судинних захворювань.

Фахівці рекомендують в небезпечний період уникати перенапруги і стресових ситуацій, і тримати під рукою звичні ліки.

Варто виключити фізичні навантаження, алкоголь і жирну їжу. Полегшити страждання зможе прийом душу або просте умивання. Потрібно більше відпочивати, дихати свіжим повітрям і стежити за водним балансом.

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