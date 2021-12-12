Українців попередили про потужні магнітні бурі, які затягнуться на кілька днів - метеочутливим людям потрібно бути готовим до таких змін.
Причиною магнітних бур є висока сонячна активність. Спалахи на сонці викликають викид в космос велику кількість електронів і протонів, які відбиваються на стані здоров'я деяких людей.
Експерти Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН дали прогноз магнітних бур на грудень. Перед Днем Святого Миколая і перед самим Новим роком буде два затяжних часу підвищеної з піком червоного рівня небезпеки (5 балів з 10):
17 грудня - 5 балів;
18 грудня - 4 балу;
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Дружина продюсера "Квартал 95" з формами напоказ в шовковій піжамі повеселилася ввечері: фото
Кароль опустила лямки короткої сукні і показала, як правильно спокушати: кадри
Екс-"Холостяк" Добринін в шкіряній куртці показав, чим підкорює Квіткову: "Вам би шолом і байк..."
Проблеми зі здоров'ям підкосили зірку українського кіно та екс-учасника "Танців з зірками": "Пару серій без мене"
27 грудня - 5 балів;
28 грудня - 5 балів;
29 грудня - 4 бали.
Зазначимо, магнітні бурі провокують головні болі, запаморочення і проблеми з тиском. Небезпечні вони і для людей, які страждають від серцево-судинних захворювань.
Фахівці рекомендують в небезпечний період уникати перенапруги і стресових ситуацій, і тримати під рукою звичні ліки.
Варто виключити фізичні навантаження, алкоголь і жирну їжу. Полегшити страждання зможе прийом душу або просте умивання. Потрібно більше відпочивати, дихати свіжим повітрям і стежити за водним балансом.
Нагадаємо, магнітні бурі порушать спокій українців у грудні
Як повідомляла Politeka, магнітна буря накрила українців
Також Politeka писала, магнітні бурі в листопаді: коли українцям чекати потужного удару