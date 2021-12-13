Дружину відомого українського коміка Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", запідозрили у вагітності після її появи з чоловіком на виставі прими-балерини Катерини Кухар - та вирішила відповісти.

Дизайнер Ксенія і комік Євген Кошові одружилися в 2007 році, повідомляє Politeka.net. Зараз пара виховує двох дочок, Варвару і Серафиму.

Днями подружжя побувало на виставі прими-балерини Катерини Кухар. При цьому в мережі помітили кругленький животик Ксенії, який вона намагалася приховати за допомогою подовженого смокінгу з нової колекції власного бренду.

Можливо, це був просто невдалий ракурс, але у мережі стали обговорювати ймовірне поповнення в зірковій родині.

"Дуже красиві❤️❤️любові вам і багато-багато діточок!", "Можна вітати?🥰 🥰Скоро буде троє👧 👧 👧?) ", "Гряде поповнення?🔥 🔥 🔥 ",- написали коментатори.

Ксенія Кошова зробила скрін новини про свою можливу вагітність, і розмістила в своєму сторіс Instagram, вирішивши відреагувати на здогади.

"Все-то ви помічаєте", - багатозначно написала зірка.

Зазначимо, Ксенія і Євген Кошові вперше стали батьками в 2008 році, тоді народилася Варвара, а Серафима народилася в 2014 році.

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