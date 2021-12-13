Жену известного украинского комика Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", заподозрили в беременности после ее появления с мужем на спектакле примы-балерины Екатерины Кухар - та решила ответить.

Дизайнер Ксения и комик Евгений Кошевые поженились в 2007 году, сообщает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей, Варвару и Серафиму.

На днях супруги побывали на спектакле примы-балерины Екатерины Кухар. При этом в Сети заметили округлившийся животик Ксении, который она пыталась скрыть с помощью удлиненного смокинга из новой коллекции собственного бренда.

Возможно, это был просто неудачный ракурс, но в Сети стали обсуждать вероятное пополнение в звездной семье.

"Очень красивые❤️❤️Любви вам и много-много детишек!", "Можно поздравлять?🥰🥰Скоро будет трое 👧👧👧?)", "Грядет пополнение?🔥🔥🔥", - написали комментаторы.

Ксения Кошевая сделала скрин новости о своей возможной беременности, и разместила в своем сторис Инстаграм, решив отреагировать на догадки.

"Все-то вы замечаете", - многозначительно написала звезда.

Отметим, Ксения и Евгений Кошевые впервые стали родителями в 2008 году, тогда родилась Варвара, а Серафима родилась в 2014 году.

Напомним, жена Кошевого вдали от Украины засветила царские деликатесы и фигуру в купальнике

Как сообщала Politeka, Кошевой и Боклан из "Квартал 95" резко постарели и изменились до неузнаваемости

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