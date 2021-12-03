Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой решился украсить себя сразу несколькими татуировками, поделившись эмоциями от процесса прямо из тату-салона.

Как пишет Politeka.net, известный комик и его жена Ксения решили набить парные татуировки. При этом супруга артиста снимала на видео «страдания» своего мужа.

Кошевому сделали две отдельные надписи на внутренней стороне руки. Когда процесс только начался, артист заявил, что ему не больно.

«Ощущения новые. Я сказал, что я не буду смотреть до конца работы…Но работы, конечно, непочатый край!», - грустно признался Кошевой под смех жены.

Однако, все оказалось не настолько трагично, как он думал. Вскоре появилась Сториз, на которой Ксения просит его показать уже готовое первое тату. Оно оказалось надписью на латыни.

«Никогда не засыпайте в тату-салоне», - пошутил Кошевой.

Через какое-то время чуть выше на его руке появилась и вторая надпись.

Судя по всему, Ксения набила себе такие же слова на ребрах. Супруги покрасовались еще и парными татуировками.

«Теперь мы еще больше с тобой одной крови. Довольная семейка», - подписал кадры Кошевой.

Напомним, Кошевой, Ткач и другие звезды "Квартал 95" похвастались своими любимцами.

Как сообщала Politeka, Кравец, Кошевой, Ткач и другие звезды "Квартал 95" удивили детскими фото.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» показал, как правильно одеваться.