26-річна співачка Jerry Heil (Олександра Шемаєва), яка стала ведучою бекстейджу шоу "Україна має талант", розповіла про неприємну ситуацію в таксі, хоча він і міг вдарити по її репутації.
Популярній артистці, як всім людям властиві деякі речі, повідомляє Politeka.net. Співачка вирішила не приховувати і чесно зізналася, як трохи зганьбилася перед таксистом, хоча, за її словами, піарниця буде за це на неї лаятися, мовляв, репутація.
"Я розумію, що артисти таке не публікують, і зараз мені точно напише моя піарниця: "Репутація!", але люди є люди, і я не виняток. Ось я зараз виходила з таксі, і щоб ви зробили в такій ситуації... Я виходжу з таксі і наостанок, водієві відпускаю відрижку. Що робити? А якщо він мене впізнав... ось, щоб ви робили?",- розповіла Jerry Heil.
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А пізніше опублікувала реакцію на свою розповідь:
"Джеррі, ти так співаєш, що відрижка - це не найгірший звук, який ти можеш видати", - написав автор повідомлення, підкріпивши смайликами, що сміються.
"Заносите образливі компліменти в студію!",- написала Jerry Heil.
Зазначимо, співачка починала творчий шлях з переспівування хітів «Океану Ельзи», «Бумбокс» і Adele, а відео викладала в Ютубі, так у неї росла популярність.
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