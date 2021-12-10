26-летняя певица Jerry Heil (Александра Шемаева), которая стала ведущей бэкстейджа шоу "Україна має талант", поблагодарила Ирину Билык за то, что прикоснулась к ее творчеству.

Молодая певица всегда старается удивить своих поклонников, самостоятельно сочиняя песни, сообщает Politeka.net.

Звезда ведет страницу в Инстаграм, на которой рассказывает о творческих удачах. В этот раз Jerry Heil опубликовала кадры с Ириной Билык и Анной Тринчер. Первую она поблагодарила за возможность прикоснуться к ее творчеству.

"Work hard, sleep on the plane✊🏾🚀

С самолета на бал 😮

Прилетела в Украину – даже не зашла домой! Поела, треня — и сразу на премию! Спасибо @kanalukraina за награду! А @bilyk_iryna аномально большое THANK YEW за честь для нас с @annatrincher_official прикоснуться к ее творчеству! 🐼

У кого есть догадки, как мы прикоснулись к творчеству Ирины?;)", - написала Jerry Heil.

"Это то, о чем мы писали под другим постом - новая песня для Тринчера, а именно припев - это почти копия песни Билык "Мне не жаль тебя, мне жаль эту зиму". 👍 ✨ 😉", "Украинизировали песню. Вероятно, новогоднюю какую-то", "Крутая тройка 🔥🔥🔥", - прокомментировали пользователи Сети.

Отметим, в предыдущем поста Jerry Heil исполнила пеню голосом Анны Тринчер на фоне Бруклинского моста. В комментариях сразу догадались, что певица исполнила переделанный хит Ирины Билык "Мне не жаль".

Напомним, Тринчер и Jerry Heil осмелились переделать хит

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