26-летняя певица Jerry Heil (Александра Шемаева), которая стала ведущей бэкстейджа шоу "Україна має талант", рассказала о неприятной ситуации в такси, хотя он и мог ударить по ее репутации.
Популярной артистке, как всем людям свойственны некоторые вещи, сообщает Politeka.net. Певица решила не скрывать и честно призналась, как немного опозорилась перед таксистом, хотя, по ее словам, пиарщица будет за это на нее ругаться, мол, репутация.
"Я понимаю, что артисты такое не публикуют, и сейчас мне точно напишет моя пиарщица: "Репутация!", но люди есть люди, и я не исключение. Вот я сейчас выходила из такси, и чтобы вы сделали в такой ситуации... Я выхожу из такси и напоследок, водителю отпускаю отрыжку. Что делать? А если он меня узнал... вот, чтобы вы делали?", - рассказала Jerry Heil.
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А позже опубликовала реакцию на свой рассказ:
"Джерри, ты так поешь, что отрыжка - это не самый худший звук, который ты можешь выдать", - написал автор сообщения, подкрепив смеющимися смайликами.
"Заносите обидные комплименты в студию!", - написала Jerry Heil.
Отметим, певица начинала творческий путь с перепевки хитов «Океана Ельзи», «Бумбокс» и Adele, а видео выкладывала в Ютубе, так у нее росла популярность.
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