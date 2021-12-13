Актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею "Холостячки-1", а цього року стала суддею на шоу "Україна має талант", показала сина, що підріс, і сама здивувалася, яким дорослим він став.

Ксенія Мішина вперше зустріла велику любов, коли вчилася в театральному університеті, пише Politeka.net. Майбутня актриса стала зустрічатися з чоловіком, який, як пізніше з'ясувалося, був одружений.

Красуня завагітніла, після чого її коханий пішов з сім'ї і запропонував зіграти весілля. Однак чоловіком Ксенії Мішиної він так і не став.

Коли пара з'їхалася, у чоловіка проявилися негативні риси - він став її ревнувати, поводився агресивно, і навіть хотів вдарити актрису, хоча вона була при надії

Зірка вирішила розірвати відносини з тираном, а через кілька місяців, в 2012 році, вона народила сина Платона. Актриса одна виховує дитину.

У нових сторіс зірка похвалилася підрослим сином, який сів за кермо скутера за 37 тисяч гривень.

"Начебто вчора тільки народила, сьогодні вже сидить на скутері, а завтра вже буде на ньому ганяти", - розповіла актриса.

"Завтра купиш, так?", - поцікавився хлопчик.

"Дивіться, який у мене дорослий син, не віриться", - вимовила Ксенія Мішина.

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