В новом сезоне популярного проекта "Україна має талант" участник вышел на сцену и поразил своим танцем на пилоне Ксению Мишину.
Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Україна має талант". Его судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.
Так, на этот раз на сцену "Україну має талант" вышел Дмитрий Политов, который занимается полдэнсом. Он решил показать удивительное сочетание. В своём выступлении он совместил полдэнс и такой танец как "крамп".
"Вы когда-нибудь видели такое выступление? Невероятное сочетание! Вам понравилось?", — спросили на аккаунте.
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Ксения Мишина, увидев выступления участника, не смогла сдержать эмоций и открыла рот от удивления.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Талантливый", "Это нереально", "Просто вау", "Супер талант", "Я в восторге", "Это на грани фантастики! Вау".
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