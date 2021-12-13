Актриса Ксения Мишина, которая была героиней "Холостячки-1", а в этом году стала судьей на шоу "Україна має талант", показала подросшего сына, и сама удивилась, каким взрослым он стал.
Ксения Мишина впервые встретила большую любовь, когда училась в театральном университете, пишет Politeka.net. Будущая актриса стала встречаться с мужчиной, который, как позже выяснилось, был женат.
Красотка забеременела, после чего ее возлюбленный ушел из семьи и предложил сыграть свадьбу. Однако мужем Ксении Мишиной он так и не стал.
Когда пара съехалась, у мужчины проявились негативные черты - он стал ее ревновать, вел себя агрессивно, и даже хотел ударить актрису, хотя она была в положении.
Звезда решила разорвать отношения с тираном, а спустя несколько месяцев, в 2012 году, она родила сына Платона. Актриса одна воспитывает ребенка.
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В новых сторис звезда похвасталась подросшим сыном, который сел за руль скутера за 37 тысяч гривен.
"Вроде вчера только родила, сегодня уже сидит на скутере, а завтра уже будет на нем гонять", - рассказала актриса.
"Завтра купишь, да?", - поинтересовался мальчик.
"Смотрите, какой у меня взрослый сын, не верится", - произнесла Ксения Мишина.
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