Всего двенадцать недель было в запасе у певицы Златы Огневич, чтобы разобраться в чувствах и найти возможную любовь, финал проекта "Холостячки" получился доволньо неожиданным и многих даже поверг в шок.

Вчера вечером состоялся долгожданный финал шоу «Холостячка», однако выбор певицы Златы Огневич не оценило множество зрителей. На певицу сейчас обрушился поток критики, ведь она выбрала мужчину, с которым меньше взаимодействовала и не так сильно проявляла симпатию, как с другими.

«Финал романтической истории произошел: стало известно имя победителя шоу «Холостячка-2»! Злата Огневич сделала выбор сердцем и теперь готовится выйти замуж:

Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте, и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала «да». Я люблю и готова кричать об этом на весь мир», – сказано в подписи к кадру.

Пользователи выражают мнение по-разному:

«Вышел Дима, брал за руки, говорил о чувствах, страстно поцеловал – и досвидос. Вышел Андрей, стал далеко, руки висят, зачитал, что выучил – и все я твоя; Нудотина, а не шоу в этот раз; Злата потеряла большое количество своих поклонников. Зачем так себя вести?; Восхищаться Димой, зажиматься с ним везде и всюду и выбрать самого безответственного; Шоу, таке шоу....🤦‍♀️; Андрей был прав. Она пришла за пиаром».

Отметим, женихи устроили для "Холостячки" Златы невероятно романтические свидания в красивейшем уголке африканского континента – Тунисе. Но сердце певицы екнуло только один раз. Победителем шоу "Холостячка 2" стал 32-летний предприниматель из Киева Андрей Задворный.

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