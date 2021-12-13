Відома українська акторка та гумористка, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядала 10 років тому на фотосесії для журналу.

Як пише Politeka.net, 44-річна українська гумористка та акторка, єдина жінка в команді "Квартал 95" Олена Кравець вирішила показати шанувальникам, який мала вигляд 10 років тому.

Так, Олена Кравець у своєму Instagram опублікувала світлину із фотосесії для журналу, яка була 10 років тому.

"Фото з журналу 2010 року😍", - написала зірка "Квартал 95".

На фото Олена позувала у красивому платті разом зі своєю старшою дочкою Марією, якій цього року виповнилося 18.

У коментарях шанувальники зробили акторці багато компліментів: " А хіба щось змінилось? 😮 (крім зачіски звісно), відповідь ні🙌-красуня, що вміє зупиняти час❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Які гарненькі дівчатка", "Мамина королева у Мами Олени".

Рaніше Politeka писала, що зірка "Квартал 95" Олена Кравець вразила схожістю з відомою співачкою: відео.

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