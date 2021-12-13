Известная украинская актриса и юмористка, звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала поклонникам, как выглядела 10 лет назад на фотосессии для журнала.

Как пишет Politeka.net, 44-летняя украинская юмористка и актриса, единственная женщина в команде "Квартал 95" Елена Кравец решила показать поклонникам, какой имела вид 10 лет назад.

Так, Елена Кравец в своем Instagram опубликовала фотографию из фотосессии для журнала, которая была 10 лет назад.

"Фото из журнала 2010 года 😍 ", - написала звезда "Квартал 95".

На фото Елена позировала в красивом платье вместе со своей старшей дочерью Марией, которой в этом году исполнилось 18.

В комментариях поклонники сделали актрисе много комплиментов: "А разве что-то изменилось? 😮 (кроме прически, конечно), ответ нет🙌-красавица, которая умеет останавливать время❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Какие хорошенькие девочки", "Мамина королева у Мамы Лены".

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