Актриса "Квартал 95" Олена Кравець розплакалася прямо на сцені під час виступ, коли вони з колективом виконували фінальну пісню.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець розплакалася під час виступу прямо на сцені. Відео з концерту "Вечірнього Кварталу" опублікували на сторінці студії в Instagram.

У ролику можна побачити, як актори "Квартал 95" виконують фінальну пісню в кінці концерту. Слова, музика і фотографії зворушили до сліз не тільки глядачів у залі, а й самих гумористів. Актриса Олена Кравець теж не змогла стримати сліз, які котилися по щоках під кінець композиції.

У підписі до публікації йдеться: "Щоб бути щасливим тут і зараз – потрібно відпустити минуле. Фінальна пісня до мурашок по шкірі ... Прем'єра нового "Вечірнього кварталу" - у суботу о 20:20 на 1+1".

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