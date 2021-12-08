Відомий виконавець і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав кумедне відео, в якому виконав свій фірмовий танець з Поляковою і Кравець.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український репер, продюсер і чоловік Насті Каменських, який був ведучим у "Лізі сміху", поділився кумедним відео у своєму профілі в Instagram. У ролику Олексій з відомими красунями виконав свій фірмовий танець під новорічний хіт "Завтра", який ось-ось представить шанувальникам.

У ролику Потап, співачка Оля Полякова і гумористична актриса Олена Кравець відображені в якомусь вузькому коридорі. Вони забавно посміхаються і на потрібному моменті починають повторювати синхронні рухи з фірмово танцю Потапа.

У підписі до публікації Олексій написав: "Хлоп!". Шанувальники тут же почали коментувати публікацію: "Це тепер улюблена пісня на НГ", "Супер пісня", "Кравець дуже схожа Зараз на Варум", "Ой, як мені подобається цей проект", "Ой! А я вже подумала, що з вами в компанії Анжеліка Варум", "Здорово вийшло", "Я подумала, що це Варум, а не Кравець", "Олена Кравець, завела в оману", "Не впізнала взагалі Кравець", "Запальнички!", "Полякова така яскрава, що дивишся тільки на неї", "Класно", "Так би мовити, труснули старовиною".

Нагадаємо, Полякова на "Масці" насмішила зізнанням, з'явившись з незвичайною зачіскою: "Зробили чотири дірки...".

Як повідомляла Politeka, Потап, повернувшись на "Голос країни", заговорив про дует Вакарчука з Поляковою: "Ось це цікаво".

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