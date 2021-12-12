Колишня підопічна виконавця Дмитра Монатіка, екс-учасниця "Танців з зірками", співачка Ліда Лі зворушила яскравим кадром з бездомною собакою.
Як передає Politeka.net, в Instagram артистка поділилася знімком, зробленим для благодійного календаря.
"Всім привіт! Знайомтеся - це Тигра. І вона неймовірно ласкава, спокійна і любляча дівчинка! Нещодавно ми знялися в благодійному календарі "Будь в тренді! Не купуй-прихисти!" на 2022 рік від @adopt_ua і він вже у продажу!",- поділилася з шанувальниками Ліда Лі.
За її словами, виручені від продажу календаря кошти підуть на адопцію бездомних тварин.
"Нехай в новому 2022 році кожен знайде свій будинок, особливо ця прекрасна дівчинка Тигра, адже наступний рік — точно її!",- підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Крута", "Яка красива жінка", "Ви робите добру справу", "Яка ви молодець, Ліда", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що у благодійному проекті взяли участь й інші українські зірки.
Нагадаємо, що Ліда Лі показала, як виглядала до старту проекту "Танців з зірками": "я не підозрювала...".
А ще Politeka писала, що Ліда Лі вразила образом, возз'єднавшись з партнером по "Танцях з зірками".
Також Politeka повідомляла, що Ліда Лі змусила зірок танцювати "під свою дудку": "Погнали!".