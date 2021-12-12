Бывшая подопечная исполнителя Дмитрия Монатика, экс-участница "Танців з зірками", певица Лида Ли растрогала ярким кадром с бездомной собакой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка поделилась снимком, сделанным для благотворительного календаря.

«Всем привет! Знакомьтесь - это Тигра. И она невероятно ласковая, спокойная и любящая малышка! Недавно мы снялись в благотворительном календаре «Будь в тренде! Не покупай – приюти!» на 2022 год от @adopt_ua и он уже в продаже!», - поделилась с поклонниками Лида Ли.

По ее словам, вырученные от продажи календаря средства пойдут на адопцию бездомных животных.



«Пускай в новом 2022 году каждый найдет свой дом, особенно эта прекрасная малышка Тигра, ведь следующий год — точно её!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Крутая», «Какая красивая женщина», «Вы делаете доброе дело», «Какая вы молодец, Лида», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в благотворительном проекте приняли участие и другие украинские звезды.

Напомним, что Лида Ли показала, как выглядела до старта проекта "Танців з зірками": "Я не подозревала…".

А еще Politeka писала, что Лида Ли впечатлила образом, засветившись с партнером по «Танцям з зірками».

Также Politeka сообщала, что Лида Ли заставила знаменитостей танцевать «под свою дудку»: «Погнали!».