Бывшая подопечная исполнителя Дмитрия Монатика, экс-участница "Танців з зірками", певица Лида Ли растрогала ярким кадром с бездомной собакой.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка поделилась снимком, сделанным для благотворительного календаря.
«Всем привет! Знакомьтесь - это Тигра. И она невероятно ласковая, спокойная и любящая малышка! Недавно мы снялись в благотворительном календаре «Будь в тренде! Не покупай – приюти!» на 2022 год от @adopt_ua и он уже в продаже!», - поделилась с поклонниками Лида Ли.
По ее словам, вырученные от продажи календаря средства пойдут на адопцию бездомных животных.
«Пускай в новом 2022 году каждый найдет свой дом, особенно эта прекрасная малышка Тигра, ведь следующий год — точно её!», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Крутая», «Какая красивая женщина», «Вы делаете доброе дело», «Какая вы молодец, Лида», - пишут пользователи сети.
Отметим, что в благотворительном проекте приняли участие и другие украинские звезды.
Напомним, что Лида Ли показала, как выглядела до старта проекта "Танців з зірками": "Я не подозревала…".
А еще Politeka писала, что Лида Ли впечатлила образом, засветившись с партнером по «Танцям з зірками».
Также Politeka сообщала, что Лида Ли заставила знаменитостей танцевать «под свою дудку»: «Погнали!».