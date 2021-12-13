Катя Павленко - солістка групи "Go_A", що посіла п'яте місце на "Євробаченні", розповіла про неприємну ситуацію, яка сталася з нею в таксі.

Катя Павленко поділилася історією в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Як то кажуть, таке навмисне не придумаєш.

Зірка розповіла, що викликала таксі відомої в Україні служби. Коли Катя Павленко вже їхала, водія раптово зупинили поліцейські.

"У мене сьогодні феєричне повернення додому. Вечір почався з того, що я їхала на інтерв'ю, мого таксиста зупинила поліція, 20 хвилин у них були розборки, а тепер його витягли за шкірки і повезли у відділення", - розповіла артистка.

За словами співачки, перед тим як водія доставили у відділення, він її закрив у машині, і вона не могла вийти. Катя Павленко зателефонувала диспетчеру, який допоміг у ситуації і викликав нове таксі, проте то приїхало не на ту адресу, і довелося викликати третю машину.

До того ж служба таксі не повернула гроші за старе замовлення, і списала кошти - за нове.

"Щоб ви розуміли, поки мого водія пресувала поліція, а я сиділа закрита в машині, воно ще й налічувало мені простой", - додала співачка.

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