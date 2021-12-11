"Кто еще может быть таким нежным"

Чайный цветок на шоу "Маска" поставит звездных детективов в тупик. Публика полагает, что в костюме скрывается Катя Павленко из "Go_A", но Андрей Данилко выскажет свое мнение.

Так, утонченный Чайный цветок устроит переполох на "Маске" уже в эту субботу, 11 декабря, говорится в анонсе, опубликованном в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Новая героиня даст необычные музыкальные подсказки.

"Уважаемые детективы, надеюсь, у вас идеальный слух. Сейчас он вам очень пригодится, ведь все, что необходимо знать о цветке, скрывается в звуках, которые вы сейчас услышите", - заявит Чайный цветок.

Пользователи гадают, кто может скрываться под этой маской. Большинство склоняются к тому, что Чайным цветком является Катя Павленко, фронтвумен группы Go_A, фаворитов "Евровидения".

А вот звездный детектив "Маски" Андрей Данилко выразил мнение, что героиня имитирует певицу Анастасию Приходько, но вряд ли является ею.

"Это Катя Павленко 🌺🥰 кто еще может быть таким нежным, кто еще так обожает чай 🙌 Очень жду ее выступление!!!"; "Это Катя Павленко, которая обожает чай"; "Таюне может быть там или Юля Санина"; "А что в середине чашки? Солома какая-то…"; "Это точно Тина Кароль😅"; "Очень хорошая маска! Вау!❤️😍".

К слову, Катя Павленко действительно любит чайные церемонии. Девушка в этом году даже свое 33-летие отметила за чашечкой чая, без громких вечеринок и застолий.

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