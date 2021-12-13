Катя Павленко - солистка группы "Go_A", занявшей пятое место на "Евровидении", рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней в такси.

Катя Павленко поделилась историей в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как говорится, такое нарочно не придумаешь.

Звезда рассказала, что вызвала такси известной в Украине службы. Когда Катя Павленко уже ехала, водителя внезапно остановили полицейские.

"У меня сегодня феерическое возвращение домой. Вечер начался с того, что я ехала на интервью, моего таксиста остановила полиция, 20 минут у них были разборки, а теперь его вытащили за шкирки и повезли в отделение", - рассказала артистка.

По словам певицы, перед тем как водителя доставили в отделение, он ее закрыл в машине, и она не могла выйти. Катя Павленко позвонила диспетчеру, который помог в ситуации и вызвал новое такси, однако то приехало не на тот адрес, и пришлось вызывать третью машину.

К тому же служба такси не вернула деньги за старый заказ, и списала средства - за новый.

"Чтобы вы понимали, пока моего водителя прессовала полиция, а я сидела закрытая в машине, оно еще и насчитывало мне простой", - добавила певица.

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