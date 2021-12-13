Відома українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в сяючих коштовностях, видно, що зірка не могла собою намилуватися - вона позувала перед дзеркалом і знімала прикраси крупним планом.

Леся Нікітюк стала однією з найпопулярніших телеведучих в Україні, передає Politeka.net. Все почалося з її участі в програмі "Розсміши коміка", пізніше зірка продовжила роботу на телебаченні і стала ведучою в тревел-шоу "Орел і Решка".

Завдяки своєму почуттю гумору і харизмі, Леся Нікітюк завоювала велику любов публіки. Артистка стає обличчям різних брендів, і її нерідко запрошують на заходи.

Цього разу Леся Нікітюк побувала на виставці прикрас бренду "BVLGARI", де приміряла дорогі аксесуари.

Зокрема, телеведуча одягла на вказівний пальчик кільце за 1,5 мільйона гривень.

"Ну і як тепер заснути", - підписала кадри зірка.

Також красуня одягла сережки і кольє, і продемонструвала образ, знімаючи себе біля дзеркала. Видно, що Леся Нікітюк не могла намилуватися собою, демонструючи сяючі камені.

"Ось з цим кільцем треба знімати сторіс постійно", - поділилася думкою телеведуча, вражаючи виглядом в прикрасах.

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