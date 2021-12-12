Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в своем Instagram поделилась снимками, которые сделала в известном ювелирном магазине, и показала драгоценности.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, за которой в Instagram следит почти четыре миллиона человек, поделилась фотографиями из известного ювелирного магазина, где примерила дорогостоящие украшения.

"Запомните !!!

..Не бриллианты красят человека, а человек который их дарит 😁 ", - как всегда пошутила Леся.

Как видим на фото, телеведущая, которая была одета в кожаное зеленое платье и имела красивый макияж и прическу, примерила колье и кольцо в виде змеи, а также показала другие драгоценности из этой серии.

"Вау😮😮😮", " Вау.... Красота вообще.. 🔥🔥🔥", "Вау 🔥🔥🔥", "Ой как красиво 😍", "Красивая 😻🔥", "Красивая какая 💗😻", "Красавица", "красотка 👍", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Никитюк, зачерпнув черную икру ложкой, раскритиковала Киев после заграницы: "Ох у вас и...".

Напомним, что Никитюк поделилась с украинцами оригинальным советом для полетов в самолете: "Лайфхак".

А еще Politeka сообщала "Мне башляют ее родители": Никитюк на роскошном отдыхе с подругой сделала признание.