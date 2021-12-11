Звезда рассказала, чего ей не хватало на отдыхе

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк вернулась в Киев со сказочного отдыха на островах Кабо-Верде, знаменитость очень расстроила погода в столице, однако она решила поднять себе настроение.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм в разделе Stories 34-летняя Леся Никитюк показала, как лакомится бутербродами с черной икрой.

«Поездила покаталась по Киеву, ох у вас тут и погодка», - с возмущением говорит Никитюк.

Во второй истории Леся решила рассказать фанатам, чего ей не хватало во время отдыха на островах Кабо-Верде в Атлантическом океане.

И как оказалось – черной икры, без которой, по словам телеведущей, она не может нормально отдохнуть.

«Ложечку зачерпну на бутербродик, а остальное – на Новый год!», - говорит Никитюк, набирая икру.

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