Известная украинская телеведущая Леся Никитюк вернулась в Киев со сказочного отдыха на островах Кабо-Верде, знаменитость очень расстроила погода в столице, однако она решила поднять себе настроение.
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм в разделе Stories 34-летняя Леся Никитюк показала, как лакомится бутербродами с черной икрой.
«Поездила покаталась по Киеву, ох у вас тут и погодка», - с возмущением говорит Никитюк.
Во второй истории Леся решила рассказать фанатам, чего ей не хватало во время отдыха на островах Кабо-Верде в Атлантическом океане.
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И как оказалось – черной икры, без которой, по словам телеведущей, она не может нормально отдохнуть.
«Ложечку зачерпну на бутербродик, а остальное – на Новый год!», - говорит Никитюк, набирая икру.
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