Известная украинская телеведущая Леся Никитюк появилась в сияющих драгоценностях, видно, что звезда не могла собой налюбоваться - она позировала перед зеркалом и снимала украшения крупным планом.

Леся Никитюк стала одной из самых популярных телеведущих в Украине, передает Politeka.net. Все началось с ее участия в программе "Рассмеши комика", позже звезда продолжила работу на телевидении и стала ведущей в тревел-шоу "Орел и Решка".

Благодаря своему чувству юмора и харизме, Леся Никитюк завоевала большую любовь публики. Артистка становится лицом различных брендов, и ее нередко приглашают на мероприятия.

В этот раз Леся Никитюк побывала на выставке украшений бренда "BVLGARI", где примеряла дорогие аксессуары.

В частности, телеведущая надела на указательный пальчик кольцо за 1,5 миллиона гривен.

"Ну и как теперь заснуть", - подписала кадры звезда.

Также красотка надела серьги и колье, и продемонстрировала образ, снимая себя возле зеркала. Видно, что Леся Никитюк не могла налюбоваться собой, демонстрируя сияющие камни.

"Вот с этим кольцом надо снимать сторис постоянно", - поделилась мнением телеведущая, впечатляя видом в украшениях.

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