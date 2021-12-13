Леся Никитюк стала одной из самых популярных телеведущих в Украине, передает Politeka.net. Все началось с ее участия в программе "Рассмеши комика", позже звезда продолжила работу на телевидении и стала ведущей в тревел-шоу "Орел и Решка".
Благодаря своему чувству юмора и харизме, Леся Никитюк завоевала большую любовь публики. Артистка становится лицом различных брендов, и ее нередко приглашают на мероприятия.
В этот раз Леся Никитюк побывала на выставке украшений бренда "BVLGARI", где примеряла дорогие аксессуары.
В частности, телеведущая надела на указательный пальчик кольцо за 1,5 миллиона гривен.
"Ну и как теперь заснуть", - подписала кадры звезда.
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Также красотка надела серьги и колье, и продемонстрировала образ, снимая себя возле зеркала. Видно, что Леся Никитюк не могла налюбоваться собой, демонстрируя сияющие камни.
"Вот с этим кольцом надо снимать сторис постоянно", - поделилась мнением телеведущая, впечатляя видом в украшениях.
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