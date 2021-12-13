27-річна дніпрянка Анна Неплях, колишня учасниця шоу "Холостяк-10", завоювала перемогу на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021" , після чого вирушила до Ізраїлю для участі в "Міс Всесвіт", пише Politeka.net.

Вночі 13 грудня стало відомо, що перемогу в Ізраїлі завоювала учасниця з Індії 21-річна Харнааз Сандху. Дівчина бореться за права жінок, обожнює актрису Приянку Чопру, а у вільний час танцює, займається йогою і грає в шахи.

Представниця ж з України увійшла ТОП-16 фіналісток конкурсу.

У мережі обговорили перемогу індіанки.

"Красива, але що б «міс Всесвіт»🥴", "Як можна було її вибрати 😢, наша найкраща Анюта ❤️", "Косить око, і Міс Всесвіт...😢мммтааак😮", "Красива дівчина👩 Особливо, якщо подивитися на задній план на дівчат-білявок, які всі однакові 😄", "І зніміть всю штукатурку і весь силікон забрати, тоді буде видно яка красуня 😂", "Ну таке собі 😁", "Напевно, наші мало проплатили 😂😂😂😂😂", "А якщо їх умити всіх, хто стане міс всесвіт....?",- написали користувачі Мережі.

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