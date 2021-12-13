27-летняя днепрянка Анна Неплях, бывшая участница шоу "Холостяк-10", завоевала победу на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021", после чего отправилась в Израиль для участия в "Мисс Вселенная", пишет Politeka.net.

Ночью 13 декабря стало известно, что победу в Израиле завоевала участница из Индии 21-летняя Харнааз Сандху. Девушка борется за права женщин, обожает актрису Приянку Чопру, а в свободное время танцует, занимается йогой и играет в шахматы.

Представительница же из Украины вошла ТОП-16 финалисток конкурса.

В Сети обсудили победу индианки.

"Красивая, но что б «міс Всесвіт»🥴", "Как можно было ее выбрать 😢, наша лучшая Анюта ❤️", "Косит глаз, и Міс Всесвіт…😢мммдаааа😮", "Красивая девушка👩 Особенно, если посмотреть на задний план на девушек-блондинок, которые все одинаковые 😄", "И снимите всю штукатурку и весь силикон забрать, тогда будет видна какая красавица 😂", "Ну такое себе 😁", "Наверное, наши мало проплатили 😂😂😂😂😂", "А если их всех умыть, кто станет мисс вселенная....?", - написали пользователи Сети.

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