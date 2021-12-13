В Израиле 12 декабря выбрали новую "Мисс Вселенную". За престижный титул боролись 80 девушек. Украину представляла 27-летняя модель Анна Неплях.

Так, титул достался 21-летней актрисе и волонтеру Харнааз Сандху из Индии. Это третий раз, когда индианка выиграла конкурс. Первой вице-мисс стала представительница Парагвая, второй - Южной Африки.

Сандху поделилась кадрами своего триумфа у себя в Инстаграм.

К сожалению, украинка Анна Неплях не попала даже в топ-16. Девушка прокомментировала участие в "Мисс Вселенной" у себя в Инстаграм.

"80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации", - написала Анна.

Украинцы поддержали соотечественницу в комментариях:

"Смотрю шоу. Выбрали в 16 всех сделанных девушек. Ничего не имею против пластики и виниров, но думала, что и на шоу будет тренд натуральности. Многих на самом деле от природы красивых не взяли в топ. Видимо влияло еще знание англ языка. В любом случае, Анечка, ты - молодец! Шикарная, красивая от природы внутри и снаружи"

"Мы все знаем, что ты звезда!👑 У кого-то рухнул мир, а у тебя он только начался!"

"Анюта, ты для нас все равно самая самая🔥"

"Мисс Индию видел вживую и она действительно очень красивая🤗"

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