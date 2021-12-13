Украинская модель Анна Неплях, представлявшая нашу страну на самом масштабном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021", растрогала эмоциональным обращением.

Финал "Мисс Вселенной" состоялся 12 декабря в Израиле. 27-летняя Неплях, к сожалению, не попала даже в топ-16 конкурсанток. Правда, девушка, похоже, все равно "победила" - сделав усилие над собой и достигнув таких высот, которые казались ей в детстве недостижимыми.

Перед финальным выходом на сцену и объявлением победительницы Неплях сделала трогательный пост у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Всю жизнь я старалась быть хорошей для кого-то и получать одобрение и тем самым просто быть замеченной. Я посвящала свои успехи, достижения кому угодно, кроме себя <...> забывая о том, что весь труд и успех был заложен лишь мной. Конкурс Мисс Вселенная четко дал мне понять, что я у себя одна и единственный человек во всей вселенной для кого я могу стараться, ради кого могу что-то делать <...> И я посвящаю этот вечер, эту ночь только себе <...> Только для нее, за нее и еще немножко за каждую маленькую девочку с большой мечтой, в которую сейчас, может, никто не верит и не поддерживает, но она все равно будет на высоте❤️", - поделилась Неплях.

Пользователи поддержали украинскую участницу "Мисс Вселенной":

"💓мне так нравится ,что Мисс вселенная говорит и на молчит как ее предшественницы ! #уже просто красивой быть не так интересно! #вы умница"

"Шикарна панянка🔥❤️"

"Ты невероятная молодец! Я тобой очень горжусь. Ты уже победительница"

"Жаль..."

Отметим, титул "Мисс Вселенной 2021" достался 21-летней актрисе и волонтеру Харнааз Сандху из Индии. Первой вице-мисс стала представительница Парагвая, второй - Южной Африки.

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