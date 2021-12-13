Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проєктами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Також у Горовий є дочка - Наташа.

На кадрах екс-дружина Потапа опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ірина Горова у вільний час від продюсування, подорожує по різних країнах світу. Нещодавно вона була в подорожі зі своїми дітьми, а тепер вона вирушила в Абу-Дабі на самоті. На кадрах вона показує себе в закритому вбранні і також, показує популярні пам'ятки міста.

"Одна з найбільших мечетей у світі і відкрита для всіх, незалежно від віросповідання", - розповіла Ірина Горова.

Шанувальники залишили їй безліч коментарів під фото: "дуже красиво🔥", "вогонь", "відчуваю цей аромат арабських прянощів", "Красиво там", "Абу-Дабі", "неймовірна жінка в неймовірному місці".

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