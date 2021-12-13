Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проєктами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Також у Горовий є дочка - Наташа.
На кадрах екс-дружина Потапа опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ірина Горова у вільний час від продюсування, подорожує по різних країнах світу. Нещодавно вона була в подорожі зі своїми дітьми, а тепер вона вирушила в Абу-Дабі на самоті. На кадрах вона показує себе в закритому вбранні і також, показує популярні пам'ятки міста.
"Одна з найбільших мечетей у світі і відкрита для всіх, незалежно від віросповідання", - розповіла Ірина Горова.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Тіна Кароль у вбранні за 48 тисяч гривень викликала сум'яття: "Хіба можна її розлюбити"
Осадча в міні-спідниці і Мішина в топі збентежили незручним видом на курорті: "Дозволений такий дрес-код?"
"Вибачте, але ура": з "Майстер Шеф" несподівано вигнали одну з найсильніших учасниць
Знайдено тіло співачки і учасниці популярного шоу, деталі трагедії: "Вона так рано пішла"
Шанувальники залишили їй безліч коментарів під фото: "дуже красиво🔥", "вогонь", "відчуваю цей аромат арабських прянощів", "Красиво там", "Абу-Дабі", "неймовірна жінка в неймовірному місці".
Раніше повідомлялося, екс-дружина Потапа Горова вразила Дорофєєву, показавши цікаву позу посеред Мадрида: фото
Також, екс-дружина Потапа Горова похвалилася поїздкою в Дубай, кадри розваг: "Море вражень і..."
Politeka розповідала, екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах дітей на важливому заході: "краще, ніж Настя"