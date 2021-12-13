Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко. Также у Горовой есть дочь - Наташа.

На кадрах экс-жена Потапа опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ирина Горовая в свободное время от продюсирования, путешествует по разным странам мира. Недавно она была в путешествии со своими детьми, а теперь она отправилась в Абу-Даби в одиночестве. На кадрах она показывает себя в закрытом наряде и также, показывает популярные достопримечательности города.

"Одна из самых больших мечетей в мире и открыта для всех, вне зависимости от вероисповедания", — рассказала Ирина Горовая.

Поклонники оставили ей множество комментариев под фото: "Очень красиво🔥", "Огонь", "Чувствую этот аромат арабских пряностей", "Красиво там", "Абу-Даби", "Невероятная женщина в невероятном месте".

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