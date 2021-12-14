Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова - Анна Саліванчук звикла показувати в мережі різні кадри зі свого життя.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно, яка заради ролі часто змінює свій стиль і зачіску. Причому нещодавно Анна також змінила образ для нової ролі і ходила з довгими світлими кучерями.

За час зйомок встигла Анна встигла також взяти участь в декількох фотосесіях, а сьогодні преставила один з цікавих кадрів. У підписі Саліванчук, як завжди, підняла цікаву тему:

"Ми-це сукупність наших звичок. Одні з них шкідливі, а інші – навпаки, щодня рухають нас до вершин. Хочу поділитися своїми хорошими звичками, які я намагаюся прищепити собі або вже це зробила, тому що розумію, що з ними я сильніше!⠀

Звичка дякувати. Подяка-велика сила, яка відкриває абсолютно всі двері.

Звичка читати. Зважаючи на свій робочий графік, ролі мами і дружини, часу катастрофічно на цю звичку не вистачає. Але якщо все таки вдається, то я цьому дуже сильно радію. Книги-це інший величезний світ!⠀

Звичка займатися спортом. Коли я займаюся регулярно, я відразу і відчуваю себе чудово, і з'являється енергія, і настрій поліпшується. На мій погляд-це ключова звичка, яку кожному треба розвинути в собі.

Звичка прислухатися до себе. Дуже часто ми дивимося на інших і, як наслідок, йдемо не до своїх цілей, а до чужих. День за днем ми проживаємо чуже життя. Прислухайтеся до себе. Кожен день, коли Вам потрібно прийняти рішення і зробити вибір, запитуйте себе-чи дійсно я це хочу?

Звичка фокусувати увагу на позитиві. Куди спрямована наша увага-спрямована наша енергія. Спробуйте відстежувати свої негативні думки і тут же замінювати на протилежні. Ця звичка дозволить мислити в більш творчому руслі", - розповідає Анна.

Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95" схвилювала виглядом, відрізавши коси до пояса майже під нуль: "Ой не треба було"

Також, виснажена дружина продюсера Квартал 95 поскаржилася на тяготи життя: "забилася в подушку і ридала"

Politeka розповідала, дружина продюсера " Квартал 95 "розповіла, де знайти бажання жити:" життя перетворюється на День бабака..."