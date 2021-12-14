Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно, яка заради ролі часто змінює свій стиль і зачіску. Причому нещодавно Анна також змінила образ для нової ролі і ходила з довгими світлими кучерями.
За час зйомок встигла Анна встигла також взяти участь в декількох фотосесіях, а сьогодні преставила один з цікавих кадрів. У підписі Саліванчук, як завжди, підняла цікаву тему:
"Ми-це сукупність наших звичок. Одні з них шкідливі, а інші – навпаки, щодня рухають нас до вершин. Хочу поділитися своїми хорошими звичками, які я намагаюся прищепити собі або вже це зробила, тому що розумію, що з ними я сильніше!⠀
Звичка дякувати. Подяка-велика сила, яка відкриває абсолютно всі двері.
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Звичка читати. Зважаючи на свій робочий графік, ролі мами і дружини, часу катастрофічно на цю звичку не вистачає. Але якщо все таки вдається, то я цьому дуже сильно радію. Книги-це інший величезний світ!⠀
Звичка займатися спортом. Коли я займаюся регулярно, я відразу і відчуваю себе чудово, і з'являється енергія, і настрій поліпшується. На мій погляд-це ключова звичка, яку кожному треба розвинути в собі.
Звичка прислухатися до себе. Дуже часто ми дивимося на інших і, як наслідок, йдемо не до своїх цілей, а до чужих. День за днем ми проживаємо чуже життя. Прислухайтеся до себе. Кожен день, коли Вам потрібно прийняти рішення і зробити вибір, запитуйте себе-чи дійсно я це хочу?
Звичка фокусувати увагу на позитиві. Куди спрямована наша увага-спрямована наша енергія. Спробуйте відстежувати свої негативні думки і тут же замінювати на протилежні. Ця звичка дозволить мислити в більш творчому руслі", - розповідає Анна.
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