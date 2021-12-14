Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино, которая ради роли часто меняет свой стиль и прическу. Причем недавно Анна также сменила образ для новой роли и ходила с длинными светлыми кудрями.

За время съемок успела Анна успела также принять участие в нескольких фотосессиях, а сегодня преставила один из интересных кадров. В подписи Саливанчук, как обычно, подняла интересную тему:

«Хочу поделиться своими хорошими привычками, которые я стараюсь привить себе или уже это сделала, потому что понимаю, что с ними я сильнее!⠀

Привычка благодарить. Благодарность – великая сила, которая открывает абсолютно все двери.

Привычка читать. Ввиду своего рабочего графика, роли мамы и жены, времени катастрофически на эту привычку не хватает. Но если все таки удаётся, то я этому очень сильно радуюсь. Книги - это другой огромный мир!⠀

Привычка заниматься спортом. Когда я занимаюсь регулярно, я сразу и чувствую себя замечательно, и появляется энергия, и настроение улучшается. На мой взгляд – это ключевая привычка, которую каждому надо развить в себе.

Привычка прислушиваться к себе. Очень часто мы смотрим на других и, как следствие, идём не к своим целям, а к чужим. День за днём мы проживаем чужую жизнь. Прислушайтесь к себе. Каждый день, когда вам нужно принять решение и сделать выбор, спрашивайте себя – действительно ли я это хочу?

Привычка фокусировать внимание на позитиве. Куда направлено наше внимание – направлена наша энергия. Попробуйте отслеживать свои негативные мысли и тут же заменять на противоположные. Эта привычка позволит мыслить в более созидательном русле», - рассказывает Анна.

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