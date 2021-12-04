Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила честно показать, как выглядела после очередного эксперимента с внешностью.

Артистка месяц носила специальные пришитые волосы к заплетенным косичкам и тут же поразила дерзким образом. Расплетая косы, которые мечтала помыть целый месяц, Саливанчук подметила, что очень хотела побывать и с новым образом, и вообще состричь свои локоны.

«По-моему нужно задуматься и реально стричь Волосы! Вы как думаете , делать мне каре? Простите что вас вчера напугала❤️❤️❤️ещё раз говорю- на мне были пришиты афроамериканские кудри, носить их можно 2 месяца, но я сняла через 23 дня, отснялась в кино , выгуляла на море и все. Но если честно очень удобно ты всегда с супер укладкой, сейчас чувствую себя лысой🙈» - высказалась Анна.

Поклонники выразили свое мнение:

«Лучше длинные волосы ❤️; Та хоть на лисо. Пофіг якось; ой не надо было, не нужно, может через ещё 10 лет))))); Ни за что😢 сейчас такая редкость красивые, натуральные волосы!!!!❄; Пожалуйста, не нужно стричь😔; Вам лучше с длинными волосами❤; ; Вам очень круто с каре и волнами. Первое фото супер свежо и дерзко!!».

Ранее Анна Саливанчук поделилась в своем Instagram шокирующим видео. Оказалось, что звезда отважилась на то, о чем мечтала 10 лет – сделать короткую стрижку.

В ролике Анна прямо перед камерой отрезает роскошные длинные кудри. Сначала она выпила шампанского для храбрости, а затем позвала сына.

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