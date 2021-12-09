Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова - Анна Саливанчук рассказала, почему не выходила в сеть и пожаловалась на своё состояние.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У них с супругом двое детей - сыновья 5-летний Глеб и Никита, которому недавно исполнился 1 год.

Так, на этот раз актриса опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. На кадре Анна Саливанчук смотрит в камеру и прикрывает рот. Именно под этим фото она решила пожаловаться на своё состояние. Как известно, актриса активно ведет свои социальные сети каждый день, однако вчера Анна Саливанчук не могла этого сделать, поскольку дала волю эмоциям от усталости.

"Вчера не выходила в сторис…

И знаете почему?



Потому что ресурса не было. Уложила детей спать, забилась в подушку и рыдала. Плакала как дура! Полчаса.



Опухли лицо, глаза.



А причина банальная.



Я каждый день пишу и говорю вам о том, что нужно быть сильным, с высоко поднятой головой, добиваться, быть позитивным. Что так делать нельзя, как я делала вчера!



Но, знаете, все таки иногда даже полезно. Потому что силы покидают время от времени. И так устаёшь, что ничего не хочется в этой жизни. Хочется чтобы пожалели и взяли на ручки.



Да, я себя жалела. Потому что очень сильно устала. И мне хочется чтобы и меня кто-то ещё пожалел…



Я всегда говорю за силу. Что нужно быть хорошими жёнами, мудрыми сильными матерями, дочерьми, актрисами…



Друзья, если вы хотите поплакать, то дайте себе такое право. Плакать когда тяжело. Но потом утрите слёзы, улыбнитесь своему отражению и идите вперёд. Долго не рыдайте, только совсем чуть чуть🙈



И просто помните, вы не одни. Мамы особенно! Я вас понимаю и поддерживаю", — поделилась эмоциями Анна Саливанчук.

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