Танцівниця Альона Шоптенко, яка стала новим головним хореографом в "Танцях з зірками", активно веде Instagram, в якому любить показувати кадри з" новою " собою.

Альона Шоптенко показує в Instagram не тільки, як проходять її будні, як вона дивиться за дитиною або займається справами. Дуже часто танцівниця підкорює своїми яскравими образами для виступів або відео з занять.

Цього разу вона вирішила перетворитися і перетворилася на фатальну жінку в смокінгу:

"Змінила спортивний костюм на смокінг 🤍 і як тепер вибрати фото? Вам яке найбільше подобається?» - писати Шоптенко під новими кадрами.

Шанувальники підтримали перетворення танцівниці:

"Божественна!; Вау! Неймовірна краса 😻; Здорово!🔥; Гарненька ❤; Красива жінка🙏; шикарний костюм на шикарній жінці; Здорово!; Все 🔥 🔥 але 1); перше ❤️я в шоці супер приємно дивитися розумниця ангел красивий🔥; нормально кадр...; мені завжди подобалися витончені жінки».

У 2020 році Альона Шоптенко брала участь у шоу"Танці з зірками". Але так як через проблеми зі здоров'ям її зірковий партнер Олег Винник покинув шоу, Олена заявила, що більше не повернеться на паркет в якості учасниці. Натомість зірку запросили бути головним хореографом шоу"Танці з зірками". Проект вже закінчився, але це не зупиняє Шоптенко радувати фанатів танцями в своєму Instagram.

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